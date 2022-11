Il territorio declinato nei suoi molteplici aspetti e risorse: la storia, l’arte, l’architettura, i siti

archeologici, i monumenti, la cultura, le tradizioni, gli usi e i costumi popolari, l’ambiente, le risorse naturali, le specialità enogastronomiche, le peculiarità dell’ingegno e del talento italiano”.

Si presenta così il format televisivo di RAI 1 “Paesi che vai” in onda la domenica dalle ore 9.40 alle 10.30 condotto dal giornalista Livio Leonardi che ha scelto di raccontare Barletta. In questi giorni, fino a venerdì, la troupe dell’ammiraglia RAI è in città per le riprese della puntata che avrà come sfondo proprio la città dei crociati e della Disfida.

Commenta il Sindaco Cosimo Cannito: “La chiesa del Santo Sepolcro, il Castello, la celebre Disfida, il Colosso bronzeo, solo per citare alcune testimonianze della cultura e della storia cittadina, troveranno una imperdibile opportunità per promuovere ad ampio respiro l’identità locale attraverso la principale rete televisiva nazionale. È una ulteriore tappa dell’itinerario che l’Amministrazione comunale sta agevolando affinché Barletta possa mostrare all’Italia il suo ricco patrimonio culturale”.

Così l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli: “Diamo il benvenuto alla troupe che soggiornerà a Barletta e ringraziamo Leonardi per la competenza professionale che offre settimanalmente svelando la maestosità del patrimonio di cui è depositario il Paese. Consapevoli di questo potenziale abbiamo supportato, assieme ad ArcheoBarletta di Pietro Doronzo, la produzione nella fase dei sopralluoghi avvenuta alcune settimane fa e continua in questi giorni per le riprese. Un’opportunità per mostrare Barletta in un momento di grande visibilità internazionale dovuta alla mostra di De Nittis in corso a Washington. La presenza odierna della Rai nella nostra città è in continuità con altre trasmissioni in onda sulle reti nazionali che hanno scelto di raccontare Barletta come, solo per citarne alcune, Easy Driver, Linea Verde Life, Linea Verde Grand Tour (Rai 1), Il nostro capitale umano (Rai 2), Bell’Italia (La7), Viaggi nel cuore (Rete 4)”.