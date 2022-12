Si inaugura, lunedì 5 Dicembre, alle ore 19.00, nella Basilica Concattedrale di Santa Maria Maggiore in Barletta, la Mostra di icone, promossa da don Francesco Fruscio, arciprete del Capitolo di Santa Maria in collaborazione con il “Centro Studi Barletta in Rosa A.P.S. In esposizione, fino all’8 Dicembre, più di venti icone realizzate dal giovane Gaetano Russo.Guardàti dalla Bellezza.

All’inaugurazione interverrà la Professoressa Luisa Derosa dell’Università degli Studi di Foggia.

La mostra, sarà visitabile ogni giorno dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.00.