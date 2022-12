Come ogni anno, la Festa dell’Immacolata Concezione bussa alle nostre porte, portando con sé i profumi dei tipici pasti della tradizione e perché no, apre le danze delle feste natalizie. Non a caso quello dedicato alla purezza della Vergine Maria è il giorno preposto all’ornamentazione della casa e allo sfavillio degli addobbi natalizi, tra ghirlande, presepe, angioletti, pigne, centro tavola e soprattutto, il magico albero di Natale, capace di far spuntare un sorriso e accantonare anche solo per qualche istante ogni tristezza.

Una Festa dell’Immacolata con una risonanza traducibile in oltre 100mila turisti in arrivo in Puglia per godere delle sue disparate attrazioni, forti probabilmente della maggiore quiete legata al Covid-19, non ancora scomparso ma dagli effetti più arginabili.

I più convergeranno, secondo i dati comunicati da Coldiretti-Terranostra, soprattutto verso i centri in cui pullulano agriturismi, parchi, e strutture ricettive a stretto contatto col verde e con la natura.

Sicuramente non mancheranno le leccornie grande must di questa festività: frittelle farcite con pomodoro e mozzarella, ricotta forte pugliese (ricotta asquant), tonno, cipolla, capperi, cime di rapa, cartellate grondanti di vincotto o bagnate nel miele, per non parlare delle orecchiette con le cime di rapa e il capitone di Natale.

Insomma, tutto si può dire, ma non che la Puglia non abbia le sue riconoscibili consuetudini, usanze indissolubili da cui non si sradica e che di anno in anno giungono puntuali a ricordarci che godendo delle cose semplici il petto può ritemprarsi con inspiegabile gioia.

Auguri dalla redazione di Barletta News 24 City.