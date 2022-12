Donida e Bottalico rispondono alla doppietta di Maccioni. Finisce 2-2 tra Barletta e Matera, biancorossi a – 4 dalla Cavese.

Tabellino

Barletta 1922(4-2-4): Piersanti; Milella(69’Lavopa), Petta, Pollidori, Marangi; Vicedomini, Cafagna(86’Mercorella); Maccioni(69’Padalino), Russo(80’Feola), Lattanzio(62’Di Piazza), Loiodice. A disposizione: Lovecchio, Telera, Visani, Cassatella. All: Farina

Fc Matera(3-5-2): Pozzer; Donida, Vicente, Montanino; Iaccarino, Bottalico, Russo, Manu, Cum(35’Dubaz); Piccioni, Ferrara(73’Orefice). A disposizione: Demalija, Sellitti, De Vivo, Zielski, Hysaj, Guci, Demoleon. All: Ciullo

Arbitro: Bortolussi di Nichelino.

Reti: 20′ Maccioni, 36’Bottalico, 45’Maccioni, 65’Donida.

Note. Angoli: 7-4. Ammoniti: Milella, Pollidori, Russo (M), Manu (M)

Primo Tempo

3’Contropiede pericoloso del Matera. Sventa il pericolo la difesa biancorossa.

7’Colpo di testa di Ferrara su sponda di Donida, blocca Piersanti.

20’Gooool del Barletta! Vicedomini apre per Loiodice che d’esterno mette in mezzo, la palla arriva a Maccioni che non sbaglia a porta vuota.

27’Azione corale del Barletta. Velo di Russo per Lattanzio e conclusione ribattuta dalla difesa ospite.

36’Pari del Matera. Manu lancia Bottalico che batte Piersanti con lo scavetto. 1-1

39’Barletta vicino al vantaggio. Testa di Pollidori e risposta di Pozzer.

43’Cross di Loiodice, testa di Maccioni e palla fuori.

45’2-1 Barletta! Loiodice apre per Maccioni, che rientra e calcia. Deviazione che non lascia scampo a Pozzer. 2-1!

Secondo Tempo

3’Pericoloso il Matera. Conclusione di Bottalico e palla respinta dalla difesa.

6’Punizione di Loiodice per il colpo di testa di Petta, respinge Pozzer.

16’Gol annullato al Matera per tocco di mano di Donida. Brividi per il Barletta.

20’Pari del Matera. Donida si coordina e con un destro preciso non lascia scampo a Piersanti.

31’Clamorosa occasione per il Matera. Piccioni, a porta vuota, spedisce fuori.

45’Finisce 2-2.

A cura di Giacomo Colaprice