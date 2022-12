* Ore 17,30, Messa per i fidanzati e, particolarmente, per coloro che celebreranno il loro Matrimonio nel 2023. Al termine della Celebrazione sarà impartita una particolare benedizione per tutti i fidanzati

* Ore 19.00, Messa presieduta da don Dino Cimadomo, parroco di San Magno in Trani, con la partecipazione degli Oculisti, Ottici e Fotografi

LUNEDÌ 12 – “SANTA LUCIA E L’ATTENZIONE PER IL MONDO DELLE DONNE, DELL’INFANZIA E DELLE POVERTÀ”

* Ore 18.30, S. Messa solenne, per tutti i devoti di Santa Lucia, presieduta dall’Arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo, con la partecipazione del Sig. Sindaco, della Giunta e delle Autorità civili e militari

* ore 20.00, Solenne processione in onore di Santa Lucia, presieduta dall’Arcivescovo, con la partecipazione dei canonici e dei sacerdoti, del Sig. Sindaco e della Giunta, delle Autorità civili e militari, con il seguente itinerario: _Chiesa – via Cavour – via III Novembre – via Ferdinando d’Aragona – piazza dei Caduti in Guerra – corso Garibaldi – via Cavour – Chiesa_

Anima la processione la Grande Orchestra di Fiati “Città di Barletta”