Come ogni anno, in occasione della Protettrice della Vista, Barletta si agghinda “a festa”, con un ritorno, dopo gli ultimi anni in preda alle limitazioni da Covid-19, anche dell’amata processione.

A popolare le strade e a rimpinguare il fermento barlettano le canoniche bancarelle. Dopo le polemiche dello scorso anno, che avevano ribattezzato la folclorica festa di Santa Lucia come festa di San Cataldo per lo slittamento degli stand in quella zona, i banchetti dei commercianti sono tornati nello storico punto di riferimento in via Cavour, costeggiando il Castello Svevo e arrivando proprio al cospetto della Cattedrale, per la gioia dei cittadini che hanno desiderato molto un ritorno all’antica usanza nel suo storico sito.

Situazione ordinata e affluenza discreta, con una maggioranza di anziani, famiglie con bambini e diversi gruppi con età compresa tra i cinquanta e i sessant’anni.

Per quanto riguarda la gioventù, si è evinta una maggiore partecipazione di ragazzi di scuola media, mentre pochi sembrano essere stati partecipanti sui o sopra i venti, per la gran parte barlettani.

Diverse le bancarelle presenti, da capi d’abbigliamento a oggettistica, cibarie salate e leccornie dolci, peluche, giochi e utensili vari.

La nostra redazione è stata sul posto per immortalare alcuni scatti della festosa occasione e aggiungere all’archivio della memoria questo così atteso ritorno alla tradizione.

A cura di Carol Serafino

Foto di Francesca Caputo