Si è svolta questa mattina, nella sede del Palazzo del Governo a Barletta, la cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica a nove cittadini del territorio, distintisi per “benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

La giornata, introdotta dall’Inno di Mameli, eseguito per l’occasione dal Tenore Aldo Caputo, che collabora da 16 anni con la Banda Musicale della Polizia di Stato per conto del Ministero dell’Interno, è stata introdotta dai saluti istituzionali del Prefetto di Barletta Andria Trani Rossana Riflesso, che ha ricordato come ormai sia “sempre più difficile ottenere l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che viene conferita per riconoscere il lavoro svolto e le attività benefiche e sociali. Per questo – ha spiegato il Prefetto – sono davvero orgogliosa dei cittadini insigniti appartenenti a questo territorio, tra i quali figurano tre medici che si sono distinti nelle più delicate fasi dell’emergenza pandemica da Covid ma anche rappresentanti della Prefettura, del Tribunale di Trani, dell’Arma dei Carabinieri e della Direzione Investigativa Antimafia, della Capitaneria di Porto, della Polizia Locale e del mondo della scuola. Tra tutti loro mi piace ricordare il dott. Andrea Sinigaglia, un professionista esemplare prematuramente sottratto all’affetto dei propri cari ed all’intera comunità, al quale oggi abbiamo tributato un doveroso e sentito ringraziamento”.

A seguire, il Prefetto e le altre autorità intervenute hanno consegnato le seguenti distinzioni onorifiche:

1. Onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana a Cosimo Sciannamea, Maggiore di Polizia Locale in quiescenza, di Canosa di Puglia.

2. Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana alla dr.ssa Patrizia Albrizio, dirigente medico della Asl Bt, di Trani.

3. Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana al Primo Luogotenente della Capitaneria di Porto di Barletta Luigi De Ceglie, di Trani.

4. Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana al professor Vincenzo Digiovinazzo, docente di Barletta

5. Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana al Ten. Col. dell’Arma dei Carabinieri Dott. Antonio Palmiotti di Trani.

6. Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana alla dr.ssa Maria Ilenia Piazzolla, Viceprefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura di Barletta Andria Trani, di Barletta

7. Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana al sig. Pietro Sciascia, dipendente del Tribunale di Trani, di Bisceglie.

8. Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana alla memoria del dr. Andrea Sinigaglia, dirigente medico, di Bisceglie.

9. Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana al Dott. Emanuele Tatò, dirigente medico, di Barletta

Sempre nel corso della cerimonia è stata consegnata l’Onorificenza Pontificia di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro, Ordine religioso-militare della Chiesa Cattolica fondato nel 1099 subito dopo la liberazione di Gerusalemme e la formazione del Regno Latino, al sig. Pasquale Ciciriello di Andria.