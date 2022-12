Un appuntamento indissolubilmente incastonato nella tradizione della Città di Eraclio e che i cittadini barlettani attendono con l’affetto e il visibilio di sempre: tra pochi giorni sarà inaugurata la 39ma stagione musicale 2022/23 dell’associazione Cultura e Musica G. Curci, presso il Teatro Curci, organizzata in concertazione col Comune di Barletta, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura, in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese.

Diversi e variegati gli spettacoli che accompagneranno il nostro Natale, a partire dal 29 dicembre, data del primo appuntamento, che vedrà di scena il Concerto di Capodanno a cura della Kharkiv Symphony Orchestra. A proseguire, il 3 gennaio incontro con un classico evergreen, il musical A Christmas Carol con la Compagnia dell’Alba. Il 15 gennaio dominerà il palco il Live Tour Orlando: Le forme dell’amore, in compagnia del Banco del Mutuo Soccorso, mentre il 22 e il 29 gennaio saranno all’insegna di ardore e folclore, rispettivamente insieme a Peppe Barra e la sua compagnia con La Cantata dei Pastori e con il Tango Nuevo Ensemble con V. Kinnunen e S. Peron in Historia.

A partire da febbraio, gli spettacoli si tingeranno di ulteriore versatilità, con Rocco Papaleo e la sua Band, il 5 febbraio, che vedrà di scena A proposito di Rocco, mentre il 5 marzo Petali in tour – Teatri e dintorni con Simona Molinari e la sua Band infonderanno nel pubblico il fascino del mistero e dell’istinto. E ancora, Pur di far commedia il 25 marzo insieme a Paolo Belli e alla sua Band, I grandi della canzone italiana con Silvia Mezzanotte e l’Orchestra ICO Suoni del Sud il 16 aprile, e per concludere, il 30 aprile Matthew Lee e la sua Band domineranno la scena con uno spettacolo dagli accenti romantici ed energici, Rock’n Love, mentre in chiusa il 14 maggio l’Orchestra Soundiff insieme ai finalisti del 26mo Premio internazionale “Mauro P. Monopoli” incanterà la platea con I grandi concerti per pf. e orchestra.

L’orario degli spettacoli varierà a seconda dei giorni. Per i festivi, la porta sarà prevista per le 18 e l’inizio alle 18.30; per i giorni feriali porta alle 20.45 e inizio alle 21.15.

Un’attesissima stagione, forte della sua storia pluridecennale e dell’importanza che riveste nei cuori dei sognatori, capaci di considerare il teatro la culla in cui alberga tutto quello che può magicamente inverarsi.