La tradizione piace a Barletta, se poi ha un gusto di comicità è ancora meglio. Il dialetto della città, torna nella commedia “Figghie e N’pout”, scritta da Nicola Cavaliere, registrando il “tutto esaurito” nelle scorse serate del 5 e del 12 dicembre, presso il palcoscenico del cinema Paolillo. Dialetto.

La modernità che entra in una normale famiglia barlettana, rappresentando sapientemente i più comuni tratti caratteristici in cui ogni spettatore può rivedere quelli delle proprie famiglie: scenette esilaranti per risate in abbondanza. Nicola e Alessandro sono figli d’arte, in quanto ha voluto ricalcare l’esperienza del padre Giuseppe Cavaliere, autore delle commedie in vernacolo di qualche decennio fa, un vero e proprio cult in città per decenni. Presente, anche in queste commedie, lo storico attore, Gino D’Ascanio, che interpretava il personaggio di Fru Fru, questa volta nel ruolo della nonna.

Angela Montalbano, Katia Gianfrancesco, Bruno Pastore, Nicola, Giuseppe e Alessandro Cavaliere, con la direzione artistica di Giancarlo Gianfrancesco, fanno parte del gruppo artistico dei “KukaAttori”, che fanno parte dell’associazione “Gli amici di Kuka”. Questa nasce dodici anni fa, dopo la scomparsa di Gianluca Gianfrancesco, per un incidente stradale, con l’intento di sensibilizzare il pubblico sul corretto uso del casco e sulla sicurezza stradale. L’associazione si è spesa in questi anni in vari ambiti tra cui quello musicale, ospitando artisti famosi e da qualche anno si è dedicata alla conservazione delle tradizioni popolari e del dialetto. Il gruppo teatrale è formato da attori non professionisti, che nella vita fanno tutt’altro.

«Gli altri anni abbiamo rappresentato un altro tema, che è la mancanza di lavoro nella nostra città – afferma Nicola Cavaliere – e oggi rappresentiamo uno spaccato della diversità». Prima della pausa del Covid, questa commedia era stata replicata cinque volte, di cui ricordiamo quelle nella piazza d’armi del Castello; oggi rivisitata, sta riscuotendo tanto successo, la risposta del pubblico è massiccia e al di fuori di ogni previsione.

Parte del ricavato delle due serate appena concluse è stato devoluto ad un’associazione che opera nel campo degli aiuti alle famiglie e delle adozioni. Per eventuali repliche in programma, saranno pubblicate le date sulla pagina del gruppo i_kukattori_fanpage_official.