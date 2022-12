150 arresti, 58mila persone e 26mila veicoli controllati, 850 denunce presentate così come 150 auto rubate rinvenute e restituite. Repressione e prevenzione le due parole chiave per l’azione sul territorio della Questura di Barletta Andria Trani che questa mattina ha voluto tracciare un bilancio del 2022.

A parlare è stato il Questore Roberto Pellicone che ha rimarcato la particolare attenzione nei confronti del traffico e spaccio di stupefacenti oltre alle attività di investigazione e all’aumento di persone arrestate o denunciate in flagranza di reato. In particolare la BAT resta ai primi posti d’Italia per i furti di autovetture ma su questo la Polizia di Stato resta in prima linea al fianco dei cittadini.

Cittadini che diventano le più importanti sentinelle del territorio e che cominciano a dare segnali incoraggianti di fiducia nell’approcciarsi alle forze di polizia.

Questura BAT che ha svolto una intensa attività di prevenzione grazie al Protocollo “Zeus”, alla Stanza di ascolto riservato e protetto per le donne che subiscono violenza intitolata alla piccola “Graziella Mansi”, ma anche il progetto Scuole Sicure ed il camper della Polizia utilizzato nelle diverse piazze della BAT. Importante anche l’attività in materia di ordine pubblico con i grandi eventi sul territorio ma anche le costanti manifestazioni sportive. Resta però il nodo organici per cui il Questore ha assicurato massima attenzione da parte del Ministero dell’Interno.

Stamane è stata l’occasione anche per presentare le due nuove Giulia, auto operative ammiraglie della Polizia di Stato, che da oggi saranno in servizio su tutto il territorio della BAT.

