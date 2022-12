È Natale anche per i bimbi ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Dimiccoli di Barletta diretta dal Dr. Baldassarre Martire, che venerdì prossimo, 23 dicembre alle ore 11, riceveranno la visita di Babbo Natale.

Niente slitta.. Santa Claus arriverà a bordo del suo Apecar carico di doni giocattolo, quaderni, matite colorate e vari articoli di cancelleria per rallegrare i piccoli pazienti e ad arricchire di nuovi materiali la ludoteca del reparto. E niente renne.. ma con un amico speciale, Spiderman, pronto a regalare sorrisi ed emozioni ai bimbi costretti negli spazi di cura anche durante le festività natalizie.

L’iniziativa voluta dai volontari della associazione Minerva di Barletta vanta la collaborazione dell’Associazione Divine del Sud che, sempre attenta alle esigenze del territorio e delle persone più fragili, ha messo a disposizione del suddetto reparto una bilancia pesa neonati digitale con altimetro, definita importante dagli addetti al settore.

Le associazioni Minerva e Divine del Sud hanno lanciato un accorato appello alla città che ha risposto in maniera molto generosa. In moltissimi infatti hanno risposto all’invito di raccolta doni, rigorosamente nuovi, consegnandoli nella sede preposta in corso Vittorio Emanuele, numero 131. ”Non possiamo che ringraziare i volontari della delle associazioni Minerva e Divine del Sud e tutte le persone che hanno contribuito a questo piccolo “miracolo di Natale” – ha dichiarato il direttore del reparto di Pediatria, Baldassarre Martire – grazie a tutti questi giocattoli e materiali per la scuola potremo rendere gli spazi ludici ancora più accoglienti e rendere così più piacevole e serena la degenza dei nostri piccoli”.

”Il nostro impegno è proprio quello di portare sorrisi dove c’è sofferenza e dopo il reparto di radioterapia, stiamo pensando ai pazienti più piccoli – gli ha fatto eco Francesca Rodolfo Presidente di Divine del Sud. Abbiamo pensato ai giochi, che sono sempre tanto attesi dai bimbi. Chiunque può acquistare o lasciare un regalo sospeso, l’importante è che sia nuovo, intatto. Il tutto verrà poi portato nella sede della raccolta. Il nostro augurio è che presto con questi doni possano giocare nelle loro case, con i loro amici e i loro familiari. Questo significherebbe aver sconfitto ogni malattia”. A sposare subito il progetto benefico, il negozio Chicco di Barletta in Corso Garibaldi, num. 21 dove è possibile acquistare

giocattoli o altro materiale utile ai fini. La donazione è possibile fino al 22 dicembre prossimo. Sarà un’occasione bellissima insomma, per potersi scambiare regali e auguri di Natale.

“La degenza in ospedale è sempre difficile, soprattutto per i più piccoli, e questo gesto è un modo per infondere coraggio e donare un po’ di gioia ai bambini in un momento particolare” – ha spiegato Nunzia Dambra presidente dell’associazione Minerva.

Questi doni per i bambini che stanno affrontando un percorso difficile, indubbiamente rappresentano un ulteriore segnale di vicinanza della cittadinanza a tematiche così tristemente attuali”.