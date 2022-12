Organizzata dal Comune di Barletta, Settore Politiche culturali, si terrà mercoledì 28 dicembre la presentazione del libro “Diritto di difesa” del noto avvocato barlettano Carmine Di Paola.

L’appuntamento è previsto alle ore 17,00 presso la sala rossa “Vittorio Palumbieri” sita all’interno del Castello.

La presentazione, dopo i saluti del Sindaco Cosimo Cannito, sarà introdotta dall’assessore alla Cultura Oronzo Cilli e entrerà nel vivo all’interno del dialogo tra il giornalista Roberto Straniero e l’autore Carmine Di Paola. Per il quale “la professione di avvocato, per chi ha raggiunto la maturità, costituisce una perfetta lente di ingrandimento per guardare l’umanità nelle sue innumerevoli sfaccettature e conoscere l’animo delle persone nelle espressioni più alte o sgradevoli o sorprendenti o surreali che siano”.

Negli undici racconti l’autore si guarda indietro e recupera immagini, spesso sbiadite a causa della incessante sovrapposizione degli eventi, di processi caratterizzati da specificità irripetibili e vissuti da difensore; o di soggetti non comuni, trasformatisi in autentici personaggi, con i quali ha intrattenuto rapporti di grande coinvolgimento. In “Diritto di difesa” riemergono dalla polvere del tempo i sentimenti positivi come i risentimenti, le emozioni, le sensazioni, le alternanze di umori, guidati dalla stella polare del convincimento, mai venuto meno, che il diritto di difesa è sacro e che una buona difesa debba garantire a un qualsivoglia imputato un processo giusto.