Barletta si prepara all’ultimo dell’anno con una festa nel segno della comicità, quella del duo Toti e Tata. Sabato 31 dicembre presso il Teatro Curci, a partire dalle 22, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo saranno protagonisti con lo spettacolo “Tutto il mondo è un palcoscenico”, appuntamento che rientra nella rassegna della stagione teatrale del Teatro Curci 2022/23 “Storie da raccontare, emozioni da vivere”. Uno show tutto da ridere e che accompagnerà i presenti al countdown di mezzanotte.

Ma l’appuntamento di fine anno del “Curci” è solo l’evento clou di altre iniziative che saluteranno il 2022 per dare il ben venuto al nuovo anno. Il 30 dicembre, e nei giorni 3 e 5 gennaio 2023 l’associazione Teatro Nuovo porterà in scena “Il colore della felicità”, al Parco dell’Umanità e in piazza Mons. Damato. Teatro “Curci” ancora protagonista con “A Christmas Carol” di Roberto Ciufoli e la compagnia dell’Alba il 3 gennaio, e poi nel giorno dell’epifania con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Paola Quattrini che porteranno in scena “Se devi dire una bugia, dilla grossa”. Sempre il 6 gennaio 2023 appuntamento all’anfiteatro dei Giardini del Castello con la “Befana in Sorriso”, a cura di Play Music Spettacoli e Animazione. Inizio del nuovo anno nel segno della cultura con biglietti al costo di 1 euro e guide gratuite a Palazzo della Marra, nella Pinacoteca De Nittis, dal 2 al 6 gennaio.

Un ricco programma di Capodanno per animare Barletta sotto ogni aspetto. Tutti gli appuntamenti sono stati presentati a Bari nella sede della Presidenza della Regione Puglia, alla presenza del governatore Michele Emiliano che ha sottolineato il forte legame tra la Regione ed i Comuni, con il sostegno economico dell’ente regionale ai capodanni di Puglia.

Il servizio.