E’ arrivato da pochi giorni il via libera ai nuovi progetti per il servizio civile universale bando 2022 che coinvolgeranno migliaia di giovani nel prossimo anno in attività di volontariato. Anche le Misericordie di Puglia, dopo i tantissimi ragazzi che hanno già vissuto in questo anno l’esperienza, potrà contare nuovamente su 266 giovani da destinare a tre progetti che si occupano di protezione civile ed assistenza alla comunità oltre alla novità più importante di quest’anno e cioè un progetto dedicato alle Fratres pugliesi. In particolare saranno a disposizione dei giovani, compresi nella fascia d’età tra i 18 ed i 28 anni e 364 giorni, 4 posti per il progetto “SIRE Sistema Integrato Risposta Emergenza 2021”, 192 saranno i posti riservati al progetto “Hope” e 64 i posti disponibili per “Azione resiliente”. 6, infine, i posti disponibili per il progetto di educazione e promozione “La forza del dono” delle Fratres pugliesi di Corato, Maglie e San Cassiano. In questa annata, come lo scorso anno, ci sono anche dei posti riservati ai giovani con minori opportunità (difficoltà economiche) che devono presentare un ISEE inferiore o pari a 15mila euro. Sono 21 in totale le sedi delle Confraternite pugliesi che accoglieranno giovani di servizio civile oltre alle tre sedi Fratres ed a tutte le sedi distaccate delle misericordie aderenti. Confermata anche la partecipazione diretta di Federazione delle Misericordie di Puglia con 14 ragazzi che parteciperanno a due dei tre progetti presentati e che continua ad acquisire un ruolo ancor più centrale nel coordinamento e nelle attività di protezione civile di tutte le associazioni giallociano pugliesi.

La BAT ma anche Foggia e Bari saranno le province in cui vi è il più alto numero di Misericordie ad accogliere ragazzi per il servizio civile mentre a seguire ci sono la provincia di Taranto ed il leccese con tre sedi di confraternite per il servizio civile. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 10 febbraio alle ore 14 ed è richiesto il possesso delle credenziali SPID. I giovani interessati a vivere questa importante esperienza formativa potranno candidarsi esclusivamente online. Per maggiori informazioni, consultare il sito https://www.misericordie.it/bando-giovani-2022 oppure rivolgersi presso le sedi più vicine di Misericordia e della Fratres.

I progetti divisi per provincia:

FOGGIA (Orta Nova, Castelluccio Valmaggiore, Torremaggiore, San Giovanni Rotondo, Borgomezzanone)

TARANTO (Palagiano, Lizzano, Ginosa)

LECCE (Aradeo, Martano, Otranto)

BARI (Bitonto, Bitritto, Corato, Molfetta, Monopoli)

BAT (Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa, Federazione delle Misericordie di Puglia)

FRATRES (Corato, Maglie, San Cassiano).