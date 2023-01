Un sorriso in un momento difficile, in cui ovunque si vorrebbe essere tranne che in una corsia di ospedale. I piccoli degenti del reparto di Pediatria del Dimiccoli di Barletta avranno da oggi un momento di distrazione in più per non pensare ai loro problemi di salute. Merito dell’associazione sportiva Nelly Volley che ha voluto regalare all’unità operativa diretta dal dottor Martire Baldassarre 10 televisori da installare nelle sale ospitanti i piccoli pazienti e i loro genitori. Una donazione frutto delle raccolte fondi avviate nell’ultimo anno dall’associazione presieduta da Francesco Falconetti, che attorno alla pratica della pallavolo ha organizzato un progetto educativo e formativo capace di coinvolgere tanti adolescenti

Felici ed emozionati, si dicono dal reparto di pediatria del Dimiccoli, per la donazione ricevuta questa mattina e per le attenzioni che ogni anno la Nelly Volley rivolge ai loro piccoli pazienti.

Un’iniziativa a cui ha preso parte anche la Computer Service di Barletta installando gratuitamente i televisori donati al reparto. Dalla Nelly Volley la promessa di mantenere saldo il legame con la Pediatria del Dimiccoli anche per i prossimi anni.