E’ destinato a cambiare volto lo stadio Lello Simeone di Barletta, inaugurato quasi un secolo fa e ancora oggi, nonostante le sue pessime condizioni, punto di riferimento dello sport cittadino, soprattutto per il suo velodromo in cemento armato, uno dei pochi se non l’unico omologato nella regione Puglia. Partono oggi i lavori di riqualificazione dell’impianto, che dal terreno di gioco agli spogliatoi sino all’illuminazione, verrà completamente rimesso a nuovo e arricchito di spazi dedicati ad attività sociali, come ha spiegato il sindaco Cannito durante la conferenza di stampa di presentazione degli interventi.

I lavori avranno la durata di sei mesi, periodo nel quale le associazioni sportive che fruivano dell’impianto dovranno trovare altre soluzioni. Il costo dell’opera sarà coperto da fondi europei ed un cofinanziamento comunale.

Il servizio.