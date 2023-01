«Purtroppo dobbiamo constatare che il malcostume, da parte di alcuni proprietari o conduttori di cani, di non rimuovere le deiezioni lasciate dagli animali portati a spasso nelle aree pubbliche è ancora largamente diffuso».

Così il Sindaco Cosimo Cannito dinanzi al dilagare dell’inciviltà dimostrata da tanti cittadini che ignorano un principio base della buona convivenza.

«Dinanzi alle scuole, lungo i percorsi del centro città e del borgo antico, nelle zone monumentali, in prossimità della sede municipale come nelle aree di espansione è persistente il comportamento che denota quanto la legittima considerazione che tali persone riservano al benessere dei propri animali sia inversamente proporzionale all’apprezzamento riservato alla città dove vivono.

Questi soggetti, che definire maleducati è quasi un complimento vista l’arroganza e l’insensibilità che li identifica, dovrebbero vergognarsi per un gesto che, rappresentando una violazione delle regole igieniche e delle precise disposizioni municipali vigenti, equivale ad uno schiaffo brutale assestato alle persone corrette e rispettose delle norme in materia. Una condotta primitiva (come quella, in generale, di disperdere rifiuti, sporcare, inquinare) che attribuisce a Barletta, diciamolo apertamente, un’immagine di m… I responsabili di questi gesti – conclude il Sindaco Cannito – riusciranno a comprenderlo? È un concetto troppo complicato da assimilare?»