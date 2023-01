«La notizia dell’arrivo di 11 nuovi agenti in servizio alla Questura di Barletta Andria Trani è molto importante per il territorio ed è soprattutto un risultato significativo per un territorio che ha assoluta necessità di completare al più presto gli organici dei vari comandi provinciali». Sono le parole dell’On. Mariangela Matera deputata di Fratelli d’Italia, che interviene nuovamente sulla questione sicurezza ed organici delle forze dell’ordine.

«A luglio scorso ci fu l’arrivo di altri 21 agenti per la BAT – spiega l’On. Matera – serve ovviamente proseguire su questa strada con grande forza e determinazione. E’ uno degli obiettivi principali di questo governo che ha ascoltato anche le sollecitazioni di noi parlamentari del territorio. Avevamo raccolto con rammarico le denunce del Procuratore della Repubblica di Trani Dr. Renato Nitti».

«La Provincia BAT resta ai primi posti per alcuni tipi di reati – dice ancora l’On. Matera – come l’odioso fenomeno dei furti d’auto ma servono più risorse, più uomini e più mezzi per contrastare la criminalità. Tra le altre cose l’aumento delle forze di polizia permetterà anche una maggiore attività preventiva che è la vera sfida per il futuro».