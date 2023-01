Bar.S.A. S.p.A. nella persona del presidente del Collegio Sindacale Salvatore Dilillo, di comune intesa con l’Amministrazione comunale e il Sindaco Cosimo Cannito, a seguito di quanto avvenuto sul territorio e riportato anche da varie fonti giornalistiche in merito a serie difficoltà per l’accesso all’impianto di trattamento meccanico biologico ubicato nel Comune di Conversano, comunica quanto segue:

Allo stato attuale per ciò che riguarda il territorio di Barletta e il servizio di raccolta per ogni tipologia di rifiuto, anche grazie al pronto intervento di Ager Puglia, la situazione appare del tutto sotto controllo sia per le utenze domestiche che non domestiche, anche a seguito di un’organizzazione interna che permette di compensare simili situazioni, pur nel breve periodo.

Il perdurare eventuale di tale situazione attinente l’impianto di Conversano potrebbe tuttavia determinare delle criticità per la raccolta nei prossimi giorni, che saranno comunicate prontamente solo e soltanto se si verificheranno. L’interesse dell’Ente regionale in tal senso è di auspicio per una pronta soluzione.