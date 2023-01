A chiarire la posizione della principale forza politica (Forza Italia) nel Consiglio comunale di Barletta e nella maggioranza del sindaco Mino Cannito, in queste ore convulse in cui si va cercando la possibile soluzione con il cosiddetto “rimpasto di Giunta”, resosi necessario dalle numerosi defezioni nell’esecutivo cittadino a soli 6 mesi dall’insediamento dell’amministrazione Cannito2, è Antonio Comitangelo, capogruppo del partito di centrodestra, principale forza della massima assise cittadina.

L’ipotesi, che assomiglia a una minaccia politica, è quella dell’appoggio esterno in Consiglio. Deve essere chiaro la posizione di Forza Italia è univoca: dai consiglieri, agli attuali assessori, fino anche Presidente del Consiglio Comunale Marcello Lanotte. «Si chiede una Giunta competente, in caso contrario non parteciperemo, ma non faremo mancare i nostri voti in Consiglio» così stigmatizza la situazione, che per ora appare in fase di stallo, lo stesso Comitangelo. Risulta uscente l’attuale assessore allo sport, Antonella Crescente, nominata dallo stesso gruppo consigliare due settimane dopo la prima nomina di Katia Gianfrancesco, dimessasi per motivi personali.

È chiaro che la situazione è molto fluida, e che quella dell’appoggio esterno è l’estrema ratio, cui il partito di Silvio Berlusconi vorrebbe evitare. Altri incontri ci saranno nella prossima settima e ne sapremo di più. Non mancano i grattacapi per il Primo cittadino viste anche le recenti dimissioni dell’assessore all’Ambiente, Anna Maria Riefolo, per cui c’è una importante delega da affidare, che si aggiungono ai numerosi interventi delle opposizioni.