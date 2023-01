È morto sul colpo, Nicola Partucci, 41enne di Barletta, ritrovato senza vita tra le lamiere dell’auto che questa mattina, intorno alle 13:00, ha impattato frontalmente con un camion sulla statale che collega Trani a Barletta, all’altezza dell’uscita per Boccadoro. La donna che viaggiava con lui, a seguito delle gravi ferite riportate, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bonomo di Andria per essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Illeso l’autista del camion. La violenza dell’impatto testimoniata dalle condizioni in cui è stata ritrovata l’auto su cui viaggiavano i due giovani, ridotta ad un cumulo di lamiere. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i passeggeri dal veicolo e consentire agli operatori del 118 di prestare i primi soccorsi. Sul posto anche polizia e carabinieri per i rilievi del caso. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Una tragedia della strada, l’ennesima nella provincia Bat, che distrugge una famiglia. Nicola Partucci lascia moglie e due figli piccoli. In tanti, soprattutto tra chi frequentava abitualmente il suo bar, il Fashion Cafè di via Minervino, hanno espresso cordoglio per la sua scomparsa. Barletta piange la sua terza vittima della strada in soli 20 giorni. Martedì 10 gennaio è deceduta dopo otto mesi di agonia Alessia Dicuonzo, 23 anni, per le ferite riportate in un incidente sulla statale Andria-Barletta la notte del primo maggio. Il giorno di Natale è invece rimasta vittima di uno scontro tra due auto sulla ss93 Barletta-Canosa Emanuela Sabino, 32 anni, mamma di due bambini, rimasti illesi nell’incidente.