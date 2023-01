Altro traguardo per Claudio Cassano, giovane talento barlettano in forza alla Roma Primavera. L’attaccante, classe 2003, ha infatti firmato, nella giornata di ieri, il suo primo contratto da professionista con il club capitolino, legandosi con i giallorossi fino al 2026.

Un premio assolutamente meritato per Claudio che, dopo aver tirato i primi calci nel Brasilea Barletta, è stato notato dalla società romana nel 2018 ed è diventato progressivamente un perno del settore giovanile, scalando le categorie fino al campionato Primavera 1. Nel prestigioso torneo ha già timbrato nove reti in questa stagione, alcune di pregevolissima fattura, che gli sono valse prima la convocazione di José Mourinho per la gara di Europa League tra Betis Siviglia e Roma, disputata in Andalusia lo scorso 13 ottobre, poi la convocazione in Nazionale Under 20. Proprio con gli azzurrini, il 21 novembre 2022, ha realizzato il pesantissimo gol che ha permesso alla selezione del commissario tecnico Nunziata di battere la Repubblica Ceca: il sogno di ogni calciatore.

Adesso un ulteriore salto di qualità, con una fiducia da ripagare nei confronti della Roma che ha dimostrato di credere nelle sue qualità e con la prima squadra nel mirino. Step by step, ma, intanto, citando testualmente una frase di Vecchioni, sogna ragazzo sogna!

A cura di Giacomo Colaprice