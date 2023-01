Manca l’ufficialità, ma non dovrebbe tardare la data in cui si supererà finalmente questa empasse politico a Palazzo di Città: lunedì dovrebbe essere presentata la nuova squadra per la Giunta di Barletta, guidata dal sindaco Mino Cannito dopo un rimpasto.

A seguito dell’ultimo incontro, dovrebbe essere chiara l’ipotesi che prevede il ritorno nell’Amministrazione per Elisa Spera, questa volta in quota per la lista civica “Barletta al centro”, il cui consigliere di riferimento è Flavio Basile. La Spera fu già presente nelle ultime settimane del primo Cannito, quando si tentò di mettere insieme i cocci; all’epoca in quota Lega, ebbe la delega alla Polizia Locale. Questa volta dovrebbe affiancare a questa, sostituendo così l’uscente assessore Michele Loconte, probabilmente unendo le deleghe all’Ambiente, dopo le dimissioni di Anna Maria Riefolo.

Nulla è ancora confermato, ma pare che si stia addivenendo alla quadratura del cerchio; in bilico ancora il nome di Francesca Piccolo nell’assessorato ai Servizi Sociali e la sostituzione per Forza Italia dell’assessore allo Sport Antonella Crescente.