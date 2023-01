A completamento di un intervento di rifacimento finanziato da Ferrotramviaria che ha previsto, oltre alla chiusura del sottopasso di via Imbriani dal 28 ottobre 2022 fino alla metà del mese di dicembre, anche e soprattutto il suo risanamento dalla condizione negletta in cui versava, la società per i servizi ambientali Bar.S.A ha deciso di dare il proprio contributo.

A pochi giorni dalla presa di coscienza che il sottovia fosse stato nuovamente deturpato dal vandalismo, ad opera di incivili che hanno scarabocchiato con scritte le pareti appena rimesse a lustro, un nuovo abito è stato sfoggiato dal sottopassaggio non appena terminati i primi scalini.

Schizzi d’arte dai colori vivaci, smaglianti, che ricordano a tratti la fantasia di un cubo di Rubik, hanno abbellito le facciate, proprio dove erano apparsi i primi segni del teppismo mai sopito nella città di Barletta.

Che siano stati proprio i cittadini ad instillare lo spunto, dati i tanti commenti in cui si consigliava come “fanteria” agguerrita contro la delinquenza proprio l’arte? O forse si è trattato di un intervento già previsto e preso in carico da BarS.A., che non ha indugiato a riqualificare il luogo con un’operazione decorativa?

Qualunque sia la risposta, questa è però sicuramente la Barletta che vorremmo sempre vedere, e che è letteralmente (mai come in questa circostanza è il caso di dirlo) nelle nostre mani.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO: https://fb.watch/iecI0k5Ubv/

A cura di Carol Serafino