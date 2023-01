Trifone Gargano, un gradito ritorno a Barletta. Ospite del Centro Studi “Barletta in Rosa A.P.S.”, presenterà sabato 28 Gennaio 2023, alle ore 18:00 presso la Sala Comunità S. Antonio, in via S. Antonio n. 11, il suo libro “Tra il bene e il male – Dante, Pinocchio, Harry Potter”.

«Continua il professor Gargano a celebrare Dante con una visione divergente, in quanto classico attivo, nonostante i secoli trascorsi dalla sua morte. Con la sua sapiente leggerezza racconterà una dimensione finora inesplorata e davvero coinvolgente di Dante e della sua Commedia.

Il suo ultimo lavoro è un viaggio tra la dimensione meravigliosa del Medioevo dantesco e il Fantasy contemporaneo, con 30 luoghi testuali “a specchio”, tra la Divina Commedia e i romanzi di Harry Potter. Dante e la Rowling, infatti, pur a distanza di secoli, dialogano fra loro, con temi e con personaggi comuni, per il fascino e per il piacere dei lettori di tutti i tempi e di tutte le età. Dante, Pinocchio ed Harry Potter; tre personaggi, tre storie legati da un filo conduttore: il rispettivo racconto dell’eroe che lotta contro il Male, in difesa del Bene.

Un Autore sui generis tanto seguito che genera contaminazioni e ri-scritture, dal meraviglioso medievale al Fantasy contemporaneo. La divulgazione che sta conquistando teatri e scuole di tutta Italia. Segno di quanto un classico come la Divina Commedia sia capace ancora di ispirare artisti e intellettuali contemporanei e di essere presente nei diversi codici espressivi del nostro tempo; dal fumetto, alla canzone pop e rock, ai romanzi, ai selfie, ai brand alimentari, ai social, ai videogiochi».