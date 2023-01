È Vincenzo Daloiso il nuovo Campione Italiano di Pasticceria Seniores, figlio e fratello d’arte il giovane pasticcere di Barletta ha conquistato il suo posto in cima al podio italiano durante l’edizione del Sigep 2023, il Salone Internazionale della Gelateria, della Pasticceria, della Panificazione Artigianale e del Caffè svoltosi a Rimini in questi giorni.

Nella Pastry Arena infatti sono andati in scena il meglio della professionalità e dell’eccellenza nel mondo della Pasticceria Italiana con in gara i più promettenti e talentuosi pasticceri della Penisola durante l’evento promosso da Conpait in collaborazione con CAST Alimenti e Club de la Coupe du Monde de Pâtisserie.

Sono numerosi i premi che ha portato a casa il barlettano con una Menzione speciale per Miglior torta al cioccolato, Miglior pulizia e organizzazione e Miglior pezzo artistico, oltre che il titolo assoluto di Campione Italiano di Pasticceria Seniores. La famiglia Daloiso non è nuova a questo genere di riconoscimenti, già il fratello maggiore Antonio nel 2011 vince il premio di Campione Mondiale Juniores di Pasticceria e nel 2014 diventa vincitore del programma televisivo Il Più Grande Pasticcere, portando il nome di Barletta in alto nel panorama dolciario italiano.

Abbiamo chiesto a Vincenzo Daloiso quali sono state le emozioni e le sensazioni di una gara così importante e rilevante per la carriera di un pasticcere, ecco cosa ci ha raccontato «Durante la gara ho provato una bella tensione oltre che una grande euforia considerando che mi sono allenato per 4 mesi interi per questo concorso. Per tutti questi mesi mi sono allenato per 10 ore ininterrottamente in modo davvero intenso, augurando che tutti questi sacrifici avrebbero dato il proprio frutto».

«Per partecipare in gara ho realizzato una torta al cioccolato che ho chiamato Chocolate Bomb, al centro del dolce ci ho collocato una bomba in quanto il dolce si ispirava al tema Willy Il Coyote che usa sempre dinamite e bombe, intorno al dolce ci ho posto delle fiamme mentre all’interno ho inserito una preparazione composta da crema al cioccolato, un babà imbevuto al grume di cacao (una parte del cioccolato ndr), una crema alla mandorla, una gelatina al mandarino, una crema alla vaniglia e un’altra crema al cioccolato.»

«Vincere questa gara per me è stata un’emozione unica, vincere anche tutti i premi speciali è stato davvero inaspettato, quando ho visto che mi sono stati consegnati tutti i premi speciali ho davvero realizzato che stavo per vincere ed è stato un momento bellissimo».

Nella sua presentazione del dolce in gara Vincenzo Daloiso ha inserito infatti una citazione tratta direttamente da Willy il Coyote “Nessuna situazione è veramente disperata fino a quando puoi provare a raggiungere il tuo obiettivo con un nuovo piano”, un concetto di grande ispirazione che insegna l’importanza della determinazione e dell’impegno nel conseguire sempre i propri traguardi.