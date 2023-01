«Una notizia importante soprattutto per i più giovani che per troppo tempo hanno subito le regole imposte dalle grandi imprese. La Camera ha approvato all’unanimità la proposta di legge sull’equo compenso, che permetterà ai professionisti il riconoscimento delle proprie prestazioni in base alla qualità e quantità del lavoro svolto». A commentare l’approvazione del testo è l’On. Mariangela Matera di Fratelli d’Italia che esprime piena soddisfazione per un provvedimento atteso da tempo.

«Oggi, il Parlamento ha compiuto un grande passo in avanti verso la parità salariale – ha ricordato l’On. Matera – e, di conseguenza, in termini di giustizia sociale».