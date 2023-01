Tutto questo ancora una volta presso il Laboratorio Urbano GOS (Giovani Open Space) del Comune di Barletta centro polivalente realizzato nell’ambito del Programma “Bollenti Spiriti” della Regione Puglia. Un “Open Space” che investe sul protagonismo giovanile e considera i giovani la principale risorsa per lo sviluppo di iniziative creative e inedite, di cui i giovani non sono semplici fruitori ma protagonisti attivi, detentori di risorse da scambiare.

Ed in questa ottica al via la 10.ma Stagione Concertistica Orchestrale , organizzata dall’Orchestra Soundiff – Diffrazioni Sonore , una delle cinque realtà culturali della ATS che gestisce il GOS- Distillerie Culturali , che vuole essere nuovo motore di creatività e innovazione in una zona periferica della città di Barletta che fino a ieri non poteva fruire di alcun contenitore culturale dove creare, leggere, formarsi, giocare, suonare ascoltare, educare ed imparare.

La stagione organizzata dall’Orchestra Soundiff – Diffrazioni Sonore, in collaborazione con il Ministero della Cultura , con la Regione Puglia e il Comune di Barletta, “ha come obiettivo, queste le parole della professoressa Rita Lamonaca, sia quello di proporre un’offerta musicale nuova e di pregio attraverso generi diversi, sia creare un solido percorso per i giovani musicisti, cosa non nuova per la nostra orchestra che si impegna con dedizione e coraggio in questo senso da ormai dieci anni. Nostro intento è quello di essere una spettacolare vetrina per tanti artisti in ascesa della nostra Regione e delle regioni vicine”.

Quattro gli appuntamenti della rassegna di grande prestigio e interesse che, partendo dalla musica Barocca, attraverso autori e strumenti sempre diversi, concluderà il suo percorso con le Arie più celebri della Grande Lirica . Tanti gli artisti e le formazioni che potranno esibirsi nello spettacolare Auditorium del GOS, accogliente contenitore culturale della nostra periferia, che ospiterà questa nuova avventura riservata solo a 100 spettatori.

Si parte sabato 28 gennaio, con il concerto “A la maniere de….Vivaldi” con l’Orchestra da Camera Soundiff diretta da Grazia Bonasia e che vedrà come solista il chitarrista molisano Isidoro Nugnes , musicista poliedrico, diplomatosi presso il Conservatorio di Musica di Benevento con il massimo dei voti e, laurea accademica di II° livello con la votazione di 110 con lode presso il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso, con una intensa attività concertistica, sia come solista che con numerose formazioni da camera e orchestre in tutt’Italia e all’estero e docente di chitarra presso il Liceo Musicale “G.M. Galanti” di Campobasso.

Un programma ricco di sorprese interamente dedicato al grande Antonio Vivaldi.

Sabato 18 febbraio, ad essere di scena sarà sempre l’Orchestra Soundiff diretta dal maestro Federico Longo con un programma dal titolo “Notte di luce”. Attraverso le musiche originali di Federico Longo, concepite appositamente per l’evento, conosceremo dunque dal vivo Notte di luce. Impareremo che non ha mai visto il buio della notte e ha sempre vissuto sotto i raggi luminosi del sole. Non solo, Notte di luce non immagina che possa esistere altro che luce intensa.

Sabato 11 marzo, l’orchestra Soundiff, diretta da Grazia Bonasia si cimenterà in un omaggio a “Mozart : tra ironia e divinità”, un programma dedicato al genio della musica tra concerti e divertimenti.

A concludere la Rassegna sarà la Soundiff Winds Orchestra , sabato 18 marzo, diretta dal maestro Salvatore Pirolo in un “Viaggio travolgente tra le opere liriche più famose”, da Aida a Turandot.

Porta ore 18,30 – inizio ore 19,00. Abbonamento per i 4 eventi 10 euro. Biglietto singolo evento 5 euro.

Per informazioni e prenotazioni: 324 7994620