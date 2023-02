Importante opportunità per la città di Barletta dal punto di vista culturale e turistico: con l’approvazione dell’ultima legge di bilancio da parte del Consiglio regionale pugliese, è stato individuato un apposito capitolo di spesa proprio per la rievocazione dello storico fatto d’arme del 13 febbraio 1503. Questa mattina una conferenza stampa, nella prestigiosa cornice di Palazzo Della Marra di Barletta, alla presenza dell’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane.

L’inserimento nel Bilancio regionale è stato proposto dal capogruppo di “CON Emiliano”, il consigliere barlettano Giuseppe Tupputi, consentendo la possibilità di finanziamenti per il prossimo triennio, così come accade per altri importanti manifestazioni pugliesi. «Avvenimento importante – così Lopane – che può servire ad ampliare ancor di più l’offerta turistica e culturale della Puglia e dare la possibilità di sostenere gli eventi, ampliando la stagione turistica della nostra regione e della stessa città di Barletta. Siamo orgogliosi di aver potuto, con il Consiglio Regionale, finanziare questa programmazione che non sarà solo annuale ma pluriennale e quindi puntiamo su questa città, su un cartellone d’iniziative che saranno presentate perché riteniamo che possa davvero portare un arricchimento notevole per questa città e per tutta la Puglia». Il sindaco Mino Cannito, pur ringraziando l’assessore per l’importante attenzione rivolta a questo evento storico, ha sottolineato “l’insufficienza” dei fondi e quindi la necessità di trovarne altri, anche ministeriali; non guardare solo al certame, che pure Cannito vuole riproporre, ma realizzare la Fondazione della Disfida: «Assessore le chiedo pubblicamente di essere costruttore di questa Fondazione. Noi dobbiamo dare a questa tutta l’organizzazione dell’evento, perché la Disfida di Barletta non è solo il certame, ma anche il brand economico e turistico della nostra città. Questo è l’obiettivo che vogliamo perseguire e sono fiducioso che, con l’aiuto della Regione, con l’aiuto del Ministero dei Beni Culturali e con la compartecipazione del Comune, potremmo portare a compimento questo progetto che viene desiderato dalla città da anni […]. Abbiamo individuato in Palazzo Bonelli la sede adatta ad ospitare la Fondazione con un museo tematico dedicato alla Disfida di Barletta, i soldi ci sono e speriamo presto di poter proseguire in questo progetto».

Nella manovra approvata a fine dicembre scorso, sono stati stanziati 150.000 euro per il 2023 e 100.000 euro per gli altri due anni, al fine di sostenere l’evento rendendolo riconoscibile anche all’estero. A sottolineare l’importanza del passaggio volto all’organizzazione turistica territoriale è il consigliere Tupputi: «La riflessione nei prossimi mesi sarà proprio sulle formule con cui far mettere insieme gli enti pubblici e farli dialogare con il privato. II finanziamento è importante, il tema dell’organizzazione turistico territoriale è un tema assolutamente più ampio che punta a mettere insieme i vari tasselli legati alle iniziative culturali, alle iniziative di marketing territoriale e che si deve assolutamente coniugare nella nuova sfida partnership pubblico-privato».