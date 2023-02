E’ pubblicato all’Albo pretorio comunale l’Avviso finalizzato alla concessione di nove aree per la realizzazione di orti sociali presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) ubicato in Via dei Salici angolo Via degli Ulivi, su una superficie complessiva di mq 637,00.

Il progetto sperimentale nasce dall’idea di prevedere la creazione di un orto sociale come “sintesi perfetta del ciclo naturale dei rifiuti organici” per la coltivazione di ortaggi, fiori ed erbe aromatiche, e riviene dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 25 gennaio scorso finalizzata alla valorizzazione e fruizione di spazi verdi, attualmente sottoutilizzati o abbandonati, con l’individuazione di orti sociali.

Possono presentare domanda di partecipazione all’Avviso i soggetti che, tra l’altro, devono essere residenti nel Comune di Barletta, aver compiuto 70 anni al momento della domanda, non essere intestatari di terreni agricoli e non essere iscritti all’associazione dei coltivatori diretti

Il canone annuale è di € 1,00/mq quale rimborso forfettario per le spese di gestione dell’orto compresa l’acqua per l’irrigazione.

L’assegnatario si impegna a coltivare l’orto con continuità senza alterare perimetro e fisionomia.

La durata della concessione, per ogni singola area, è di tre anni non rinnovabile.

La domande di partecipazione, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso pubblico avvenuta l’1 febbraio scorso.

Sono previste le seguenti modalità di presentazione:

—a mezzo PEC all’indirizzo: [email protected],

intestata a Comune di Barletta – AREA V – Welfare e servizi alla persona- con indicazione nell’oggetto della seguente dicitura: “SELEZIONE DI CONCESSIONE ORTO SOCIALE”.

—con raccomandata postale A/R in busta chiusa indirizzata a: Comune di Barletta – C.so Vittorio Emanuele n. 94 – 76121 Barletta – con indicazione del mittente e della seguente dicitura: “AREA V Welfare e Servizi alla persona – Selezione di concessione orto sociale”.

L’Avviso e il modello di domanda sono pubblicati nella home della rete civica comunale

www.comune.barletta.bt.it (Sezione “In primo piano”).