In Italia 390.000 persone non hanno potuto curarsi per ragioni economiche, e hanno chiesto aiuto a una realtà socio-assistenziale.

«La GRF – scrive in un comunicato Nicola Tumulo per il Banco farmaceutico – è un’iniziativa ormai da anni presente nel cuore dei cittadini. Quest’anno, però, a causa dell’inflazione, anche le persone non povere potrebbero avere difficoltà a donare. Per aiutare chi è ha bisogno, servono persone che credono in ciò che fanno, e che sanno quanto fare del bene sia bello e utile. Per gli altri, e per se stessi. Servono persone che hanno conosciuto la bellezza del donare per incoraggiare gli altri a fare altrettanto; e per dare a tutta la società quel segno di speranza di cui ha così evidentemente bisogno».

L’Arcivescovo ha invitato le parrocchie della diocesi a prodigarsi nel sostenere l’iniziativa.

Le farmacie aderenti a BARLETTA: