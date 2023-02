“Comincio questo mio intervento, esprimendo piena solidarietà all’Assessora uscente , Avv. Antonella Crescente – diamo pubblicazione all’intervento dell’ex consigliere comunale, Francesca Dascoli, già candidata nelle liste di Forza Italia in sostegno del sindaco Cannito e di questa maggioranza – per essere stata esautorata con metodi che nulla hanno a che fare con l’agire democratico del confronto politico.

Il clima nel “Palazzo di città è rovente quando si tratta di donne che ricoprono incarichi e che non vogliono piegarsi a logiche malsane che nulla hanno a che fare con la Politica: aggressioni verbali, isolamento, silenzi punitivi, alcun coinvolgimento nelle decisioni da prendere. La procedura adottata per esautorare la nostra Assessora è stata per 4 mesi improntata non al dialogo ma all’esacerbazione dei rapporti attraverso un atteggiamento sessista. Il caso non è isolato poichè lo stesso atteggiamento di violenza verbale è stato attuato, solo un mese fa, contro un’altra Assessora che ha ritenuto come unica soluzione possibile: dimettersi! Abbiamo appreso dagli organi di stampa e non dal gruppo di cui facciamo parte, come democraticamente si conviene, di un cambio assessorile in capo all’ Avvocata Antonella Crescente con delega allo sport. Forza Italia, presenta nel Luglio 2022 un ” Documento Politico” consegnato nelle mani del Sindaco Cannito in cui era scritta nero su bianco la volontà dei Consiglieri eletti e di tutto il gruppo di procedere con le nomine, attraverso lo scorrimento della lista ma come per incanto apprendiamo che quel documento non è piu valido e ci ritroviamo un nuovo Assessore, tale Marcello Degennaro, che non ricordiamo essersi candidato in lista.

Chiediamo spiegazioni al Segretario Cittadino, Giovanni Ceto e al Presidente del Consiglio Marcello Lanotte che così ci rispondono: la sostituzione di un Assessore la decide il Sindaco, che una mattina si è svegliato desiderando le “competenze specifiche” ergo all’ Urbanistica e all’ Edilizia: Renzo Piano, allo Sport :Yuri Chechi e alla Cultura: Umberto Eco.

Questo criterio però magicamente non è valido per gli Assessori in carica : Cilli è alla Cultura ma non ha vinto il “PREMIO STREGA”, Pierpaolo Grimaldi è all’ Urbanistica ma non è un ingegnere e la Ricatti men che meno! Dove sta la verità? Quando il Segretario Cittadino Ceto e il Presidente del Consiglio Lanotte hanno preso tali decisioni tenendo all’ oscuro l’intero gruppo nonchè l’ Avv. Crescente?

Molto interessante la nota di Rosa Cascella (PD) quando ci elenca tutte le donne del PD (ma anche uomini) cui il Sindaco Mino Cannito (col placet dei nostri consiglieri, Capogruppo, Segretario Cittadino e Presidente ) DECIDE DI ATTINGERE senza tenere in alcuna considerazione donne(e uomini) delle sue liste, che si sono spese per lui e per il suo progetto politico “Barlettalibera”, dal PD e dai ricatti che riceveva durante il suo precedente mandato! Un intera campagna elettorale fondata su questo, per convincere(mentendo) i nostri ed i suoi elettori. Abbiamo partecipato alle elezioni in maniera democratica per partecipare ATTIVAMENTE al processo politico del Sindaco Cannito che abbiamo deciso di sostenere ma che è rimasto sordo ad ogni nostro cenno di dialogo nel corso di questi mesi.

Per quale ragione non vengono riconosciute le risorse presenti già all’ interno delle nostre liste? Riteniamo giusto veicolare queste riflessioni a tutti gli organi di stampa cittadini e nazionali, alla Garante Regionale per le Pari Opportunità, a tutti i gruppi politici, ai responsabili cittadini ,provinciali e regionali di tutti i Partiti affinchè, d’ora in avanti, l’attività politica sia orientata al pieno rispetto delle regole democratiche e del buon vivere civile”