Cambia la viabilità sulla SS170 nel tratto di strada che precede l’ingresso nella città di Barletta. Il traffico da Andria viene canalizzato sulla complanare Sud mentre i mezzi provenienti da Barletta, ad eccezione di quelli pesanti superiori alle 3 tonnellate e mezzo, continueranno ad utilizzare la complanare Nord. Viabilità dunque resa più scorrevole grazie all’avanzamento dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sul Canale Ciappetta Camaggio. Da quando il cantiere è stato avviato, nell’ormai lontano febbraio 2021, il traffico in entrata ed uscita da Barletta è stato tutto deviato sulla complanare Nord, che pur essendo di larghezza limitata, venne trasformata in strada a doppio senso di marcia, con problemi sulla viabilità ad ogni incrocio tra mezzi pesanti. Ora l’auspicio è che i lavori possano riprendere celermente sino alla loro conclusione, fissata per il mese di ottobre. Più volte il cantiere, soprattutto durante l’emergenza covid, si era dovuto fermare per l’aumento del costo delle materie prime e per le difficoltà dell’impresa a reperire i materiali edili a prezzi più contenuti. L’intera opera, appaltata dall’Anas, ha un costo complessivo di cinque milioni di euro. Il ponte sul Ciappetta Camaggio verrà ricostruito circa tre metri più alto per eliminare lo strozzamento del canale che da anni provoca esondazioni in caso di piogge abbondanti ed ingenti danni ai residenti e alle attività commerciali della zona.