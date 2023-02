Barletta 9 febbraio 2023 – Allestito dall’Amministrazione comunale il nutrito programma delle celebrazioni per il 520°Anniversario della Disfida di Barletta. Le attività, che vedono come coordinatore della regia Francesco Gorgoglione, prendono l’avvio Domenica 12 febbraio con le visite guidate ai luoghi della Disfida curate dalle associazioni Aufidus, CTG Gruppo Leontine, DIDA, The Walkers, Virgilio, con la presenza di figuranti delle associazioni “I Coronati di Ferrante d’Aragona” e “Tempus”. Le visite guidate si terranno alle 11,00 -11,15 – 11,30 – 17,30 – 17,45 – 18,00 (prenotazioni e punto d’incontro – Ufficio IAT Corso Garibaldi 204 – tel 0883-331331).

Dalle ore 18,00 alle 22,00 La cantina Sociale di Barletta offrirà una degustazione di vini in collaborazione con AIPD (Associazione Italiana Persone Down), AIS (Associazione Italiana Sommelier) con figuranti dell’Associazione Thempus. La giornata si concluderà con il Carosello Rinascimentale itinerante per le vie del Centro storico (dalle 19.00 alle 21.00) con attività di animazione in costume e con gli sbandieratori dei gruppi storici I Fieramosca e Brancaleone. Il Carosello seguirà questo percorso: Palazzo di Città, Corso Garibaldi, Via Cialdini, Piazza Mons. D’Amato, Via Nazareth, Corso Vittorio Emanuele, Palazzo di Città.

Le attività di Lunedì 13 febbraio sono concentrate nella Sala Rossa “V. Palumbieri” del Castello dove alle 18,00 con “Le sfide di ieri, la disfida di domani”, si terrà la presentazione del libro “Il Romanzo della Disfida” di Ruggiero Doronzo a cura del Centro Studi Barletta in rosa APS e Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia ODV, Archeoclub d’Italia APS sede storica di Canne della Battaglia “Annibale, San Ruggiero Vescovo, Ettore Fieramosca, Pietro Mennea”. Seguirà la proiezione di un video promozionale curato dal regista Francesco Gorgoglione, le immagini dell’edizione 2022 e la presentazione catalogo 2022. La giornata si concluderà con il monologo “La Disfida di Barletta” di e con Francesco Paolo Dellaquila presentato da Francesca Seccia.

Martedì 14 febbraio, con inizio alle ore 10,00 presso l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Cassandro-Fermi-Nervi” si terrà la cerimonia di premiazione della 7a edizione del Concorso artistico-letterario “Le nostre sfide” curato dalla Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”.

Dal 10 al 14 Febbraio(feriali ore 17,00-20,00, festivi ore 10,00-13,00) all’interno della Galleria Teatro G. Curci sarà visitabile la mostra di pittura “I personaggi della Disfida” di Antonella Palmitessa tratti dalle illustrazioni “La Disfida di Barletta tra storia e mito” di Renato Russo. Saranno inoltre esposti libri sull’epico fatto d’armi editi dall’Editrice Rotas. Si ricorda che il Castello e la Cantina della Sfida rimarranno aperti al pubblico anche Lunedì 13 Febbraio.

“L’apprestarci a vivere queste giornate per tutti noi barlettani è sempre emozionante – hanno dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli -perché sappiamo quanto la Disfida sia per noi una tessera importante dell’imponente mosaico che compone il nostro patrimonio storico-culturale. Come amministratori stiamo già lavorando per preparare adeguatamente il tradizionale programma estivo con il chiaro intenti di farne un momento di festa cittadina e di coinvolgente attrattiva turistica per un pubblico sempre più esteso.“