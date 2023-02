Grave incidente nel tardo pomeriggio sulla strada statale 16, fra Barletta e Trani, non distante dal Santuario della Madonna dello Sterpeto. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sarebbero scontrate ed una delle vetture è terminata nella scarpata laterale, ribaltandosi. La seconda (una Fiat Panda) si è ribaltata fermandosi su di un fianco. Il bilancio è di quattro feriti. Tre di loro sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta, il quarto è stato condotto sempre d’urgenza al “Bonomo” di Andria. Tra i feriti anche una ragazza di 15 anni, portata al nosocomio barlettano. Nessuno sarebbe in pericolo di vita nonostante i diversi traumi riportati. Sul posto, oltre alle equipe sanitarie del 118, sono intervenuti la Polizia Locale di Barletta che ha effettuato i rilievi e la Polizia di Stato. Sconosciuta, al momento, la dinamica esatta dell’incidente. La strada è rimasta interdetta al traffico per diverse ore, il tempo necessario per soccorrere i feriti, effettuare i rilievi e rimuovere le due auto incidentate. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto i quattro feriti dalle lamiere. Un grande spavento che torna a ripetersi sulla vecchia adriatica, sempre fra Trani e Barletta. Il 14 gennaio scorso sulla stessa strada hanno perso la vita i due barlettani Nicola Partucci, 41 anni, morto sul colpo e Antonia Colucci, 48 anni, scomparsa a fine gennaio all’ospedale “Bonomo”, dove era ricoverata in stato di coma. La loro auto si schiantò contro un camion.