In occasione del Carosello rinascimentale, evento inserito all’interno delle manifestazioni per il 520° Anniversario della Disfida, previsto dalle ore 19,00 di domenica 12 febbraio, è stato istituito il divieto di transito, solo durante il passaggio del corteo, su Corso Vittorio Emanuele (tratto compreso tra via Consalvo da Cordova e Corso Garibaldi), via Cialdini, Piazza Mons. Damato, via Nazareth. Il divieto di transito è esteso anche su tutte le strade comprese nel perimetro di quelle sopra indicate e di quelle che servono nell’immissione ad esse.

E’ stato, inoltre, istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 17,00 alle ore 23,00 (comunque fino al termine del corteo) su Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Consalvo da Cordova e Corso Garibaldi.

Si ricorda che il Carosello storico seguirà il seguente itinerario partenza da Palazzo di Città: Corso Vittorio Emanuele (tratto compreso tra via Consalvo da Cordova e Corso Garibaldi), – Corso Garibaldi (tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele e Via Cialdini)- Via Cialdini- Piazza Mons.Damato -Via Nazareth-Corso Vittorio Emanuele ( da Via Nazareth a Via Consalvo da Cordova).