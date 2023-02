Ancora inciviltà e mancato senso civico per Barletta, che si classifica come una città all’ordine del degrado. Questa mattina, grazie al post di un utente e concittadino, sono state divulgate foto che mostrano il “prima” e il “dopo” del cuore di fiori sito in piazza Sant’Antonio. L’installazione era stata lì posizionata in virtù di San Valentino, la fatidica “festa degli innamorati”. Poco tempo dopo ignoti hanno distrutto la decorazione floreale, ormai divelta e rasa al suolo. Ancora un autogol per Barletta.

Foto di Gigi Tufano