Una proposta di legge regionale per istituire la Fondazione della Disfida di Barletta. Ad annunciarla è il consigliere regionale, capogruppo di Con Emiliano, Giuseppe Tupputi, direttamente dalla BIT di Milano.

«Ho scelto questa giornata, il 13 febbraio, anniversario di quell’epico scontro fra 13 cavalieri italiani e 13 francesi, e la Borsa internazionale del turismo, la più importante vetrina del settore – spiega Tupputi – per annunciare una progettualità sulla quale c’è già stata una condivisione con l’Amministrazione comunale di Barletta, per portare la città e questo evento là dove meritano di essere, in un contesto di promozione turistico – culturale che va bel al di là dei confini regionali e nazionali.

È infatti fondamentale e necessario – aggiunge il capogruppo – che si faccia rete fra i diversi livelli istituzionali, al di là dei campanili e delle ideologie, nel rispetto del mandato elettorale di cui i cittadini ci investono: governare per la crescita e il benessere loro e del territorio. A questo siamo chiamati e questo dobbiamo fare, nel solco di come il governatore pugliese Michele Emiliano ha lavorato e sta lavorando, mettendo da parte inutili schermaglie per raggiungere i grandi risultati che la Puglia merita di raggiungere.

La Puglia è la regione più bella al mondo – ha concluso Tupputi – ma dobbiamo fare conoscere le singole territorialità, lavorando insieme consiglieri regionali e sindaci».