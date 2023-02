“Cosimo D. Bruno è il nuovo segretario cittadino del Partito Democratico di Barletta. Non si può certo – questo è il comunicato inviato alla nostra redazione da parte della nuova Segreteria del PD barlettano – dire che il suo nome sia nuovo nella vita politica cittadina, e non solo. 44 anni, Avvocato, esperto in diritto previdenziale ed assistenziale, a 28 anni il debutto in Consiglio Comunale. Vanta un’esperienza decennale come consigliere comunale ed è stato componente della segreteria regionale uscente PD Puglia con delega al lavoro ed alla formazione professionale. Attualmente ricopre altresì il ruolo di consigliere provinciale Acli Bari-Bat e regionale Acli Puglia, associazione all’interno della quale è cresciuto e si è formato.

Animato da una forte passione ideale, si avvicina alla vita di partito sin da giovanissimo, militando con grinta ed entusiasmo ed arricchendo ogni giorno la sua esperienza. Il Partito Democratico nasce nel 2007 per costruire e consolidare un ampio campo riformista, europeista e di centro-sinistra, operando in un rapporto organico con le principali forze socialiste, democratiche, progressiste e promuovendone un’azione comune. Con le sconfitte degli ultimi anni e del 25 settembre scorso, si è chiuso un ciclo nel quale il partito ha quasi sempre perso e quasi sempre governato senza un mandato elettorale. Si sono allontanati nel tempo milioni di elettori e subito diverse scissioni. Attualmente il Partito Democratico si ritrova più debole che mai mentre c’è il governo più marcatamente di destra dal dopoguerra. Si è mortificata una intera classe dirigente fatta di donne e uomini che hanno saputo vincere nelle competizioni elettorali locali anche quando il vento non spirava dalla parte del PD mentre a Roma con i dirigenti nazionali si consegnava il governo del paese nelle mani del centrodestra. Il Partito Democratico necessita quindi di riprendere il vigore di un tempo. Chiunque conosca la sua storia ed il suo valore sa che non si può restare indifferenti di fronte a questa sfida.

Lo sa bene l’Avv. Bruno, uomo politico coerente alla sua fede partitica, determinato e appassionato che intende portare nuova linfa ad un partito che ha subito, spesso passivamente, in questi ultimi anni un cambiamento che ha fatto dimenticare che il PD nasce come forza popolare di centrosinistra. Il rinnovamento è certamente necessario ma questo non può far dimenticare le radici, la propria ragione d’essere. Il processo democratico necessita della conoscenza dell’azione politica per poter funzionare, cosa essenziale anche per il Partito Democratico cittadino che ha subito per troppo tempo le conseguenze dell’aspro scontro politico al suo interno. La candidatura dell’avv. Bruno va proprio in tal senso: la sua missione in questa candidatura è quella di tornare a guidare la città con umiltà ed orgoglio, facendo un’opposizione forte e “governante” che accanto ad un no sappia indicare una controproposta migliore e che non si rifugi mai nella protesta. Tutto ciò costruendo un campo largo di tutte le forze di centrosinistra, con una nuova agenda politica ed una nuova classe dirigente locale rappresentativa di tutti i mondi produttivi, sindacali ed associativi ed immediatamente in campo.

Un partito “da combattimento” inteso come partito attivo nella realtà locale: è questo che intende realizzare alla guida del PD cittadino l’avv. Bruno, mission impegnativa ma in linea con il suo vivere quotidiano e il suo impegno lavorativo come avvocato che si batte per i diritti dei diversamente abili. L’accordo sul suo nome è arrivato questa mattina, nel corso del congresso dell’unione comunale svoltosi presso la sede del partito in Via Milano n. 1. Un incontro partecipatissimo per l’affluenza ed il parterre: la mattinata è stata dedicata alla presentazione delle diverse mozioni, con l’intervento del Sindaco di Barletta, dott. Cosimo D. Cannito, l’ex sottosegretario di stato Assuntela Messina, il Consigliere Comunale dott. Carmine Doronzo, in rappresentanza di coalizione civica, la Consigliera Comunale, dott.ssa Santa Scommegna, ed i rappresentanti delle forze politiche del centro-sinistra barlettano.

Nel pomeriggio si è dato spazio all’adempimento democratico. Votanti 398. Anche a Barletta, tra gli iscritti, prevale nettamente il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini a cui fa riferimento l’asse Emiliano-Decaro, guidato nella Bat dal Capogruppo alla Regione Filippo Caracciolo con 322 voti (83,7%). La Schlein rappresentata sul territorio dall’area Boccia a Barletta raccoglie 39 voti (10%); resta a 25 preferenze il candidato Cuperlo a cui appartiene l’ex consigliere regionale Zinni(6,4%), mentre la De Micheli solo 2 preferenze (0,5%). Nell’occasione si sono scelti anche i segretari locali: i candidati per la segreteria provinciale Marchio Rossi (84,3%) e Ventura (15,7%) raccolgono a Barletta rispettivamente 328 e 61 preferenze (ovviamente da sommarsi a quelli degli altri circoli della BAT).

L’avvocato Cosimo Bruno è stato eletto segretario cittadino con 355 preferenze (89% dei votanti). Subentra alla consigliera comunale Rosa Cascella che ha svolto in questi anni il suo ruolo con dedizione ed impegno e che si ringrazia. Un ringraziamento va anche al dott. Pasquale Difazio, segretario provinciale uscente, per la grande opera di mediazione tra le diverse sensibilità del Partito Democratico”.