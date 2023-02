Venerdì 17 febbraio alle 21 parte a Barletta la rassegna BeComedy. Organizzata dall’omonima associazione e presentata da Dino Paciolla, uno dei pilastri del gruppo comico pugliese, sarà ospitata dal Cinema Opera di Barletta. Il primo ospite sarà Tiziano La Bella, direttamente da Londra. Comico romano, vanta spettacoli su Comedy Central, Zelig e Amazon Prime video.

BeComedy viene fondata da Marco Pinto e Antonio Ricatti nel 2017, a Barletta, con l’intento di creare un ponte culturale tra Italia e Inghilterra, e portare nel nostro paese un’arte non ancora conosciutissima come la stand-up comedy.

Comicità irriverente, linguaggio senza filtri e un microfono: questa è la stand-up.

BeComedy organizza spettacoli in tutto il mondo, sia in inglese che in italiano, e punta ad aumentare ancor di più il proprio raggio d’azione, offrendo inoltre numerosi contenuti online (in particolare su Instagram).

Per info e prenotazioni 0883/510231