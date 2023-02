Primo appuntamento dell’anno con “Scelti per voi”, la guida online per gli utenti della biblioteca comunale “Sabino Loffredo” di Barletta alla conoscenza dei libri inclusi nel catalogo durante il bimestre gennaio/febbraio. Le novità editoriali sono pubblicate sul sito istituzionale https://www3.comune.barletta.bt.it/retecivica/biblioteca/indexsc.htm con le raffigurazioni delle copertine e una sintetica descrizione dei testi selezionati.

Si ricorda che la biblioteca ha esteso l’orario settimanale di apertura al pubblico della sua sede centrale, nei locali del Castello. Attualmente gli utenti possono beneficiare della struttura, quindi anche per il prestito librario, in orario continuato dalle ore 8.30 alle 19, dal lunedì al venerdì. Informazioni al numero 0883/578646.