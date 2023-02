Ecco “Biblio Join!”, un trimestre di avvincenti iniziative che la biblioteca comunale “Sabino Loffredo” di Barletta offre agli utenti dalla corrente settimana fino ai giorni degli albori primaverili. Il programma è un autentico giacimento di idee e progetti dal quale “estrarre” materia prima già raffinata per acculturare ogni prospetto generazionale. Convergente l’apprezzamento del Sindaco Cosimo Cannito e dell’Assessore alla Cultura, Oronzo Cilli. Entrambi riconoscono, nella ampia offerta della biblioteca, “Il metodo vincente per coinvolgere giovani e adulti in esperienze più che mai inclusive di arricchimento intellettuale. Grazie alla intrinseca valenza sociale, infatti, ciascuna opportunità si candida al successo, rapida e istintiva come un passaparola. Questo va detto riconoscendo anche il ruolo meritoriamente strategico della sede decentrata in zona di espansione. La biblioteca comunale, attraverso un itinerario meticoloso e intelligente, oggi rappresenta un presidio educativo/formativo pubblico irrinunciabile, come del resto la qualità delle proposte puntualmente sold out e il consenso plurale a buon diritto confermano”.

Il cartellone di “Biblio Join!” si articolerà dal corrente febbraio sino al prossimo aprile, unendo idealmente le ricorrenze civili e religiose in calendario (il Carnevale, la Festa del papà, l’esordio della primavera, la parentesi pasquale) ad un mosaico di appuntamenti e tematiche sia in chiave briosa che impegnata, puntando alle varie fasce di età adolescenziale senza trascurare, come detto, gli adulti.

Debutto giovedì 16 febbraio alle ore 17 (sezione ragazzi sede Castello) con “Coriandoli di storie!”, ovvero divertenti letture ad alta voce per giovanissime/i dai 5 ai 10 anni, con la “regia” del circolo LaaV. Genere identico, ma con laboratorio creativo per la fascia di età più bassa (3-5 anni) in occasione dell’imperdibile “L’ora del racconto!”, che vivacizzerà la sede del Castello tutti i giovedì dal 23 febbraio sino a fine aprile, sempre alle 17.

Il Carnevale sarà celebrato con i racconti e il laboratorio tematico delle “Storie filanti!” che chiamerà a raccolta l’infanzia tra i 4 e i 7 anni sabato 18 febbraio alle ore 17 nella sede decentrata al Parco dell’Umanità, dove è previsto anche “Librarte!”: quest’ultimo sarà un viaggio virtuale alla scoperta della vita e delle opere pittoriche di tanti noti pittori. Partenze il 25 febbraio, l’11 marzo e il 1° aprile, sempre di sabato, sempre alle 17. Unico requisito: età compresa tra i 5 e gli 8 anni.

Si orienta ad una fascia anagrafica più matura, invece, il “Viaggio nelle parole”, che le associazioni “LettidiPiacere” e “Il presidio del Libro” organizzeranno mensilmente a cominciare da mercoledì 1° marzo alle ore 17 presso la sede del Castello. Al centro del dibattito le letture scelte per il tempo libero. L’8 marzo invece sarà il mercoledì ad hoc per scoprire “Come è fatto un libro”: dai 7 ai 10 anni c’è posto nella sezione ragazzi del Castello, alle ore 17.

Con la presentazione del libro “Ritratti del coraggio” da parte dell’autore Stefano Amore, si argomenterà dello Stato italiano e dei suoi magistrati: appuntamento nella Sala Rossa “Palumbieri” del Castello alle ore 18 di venerdì 17 marzo.

Il successivo giorno 18, in vista della Festa del Papà, ecco nella sede decentrata, alle ore 17, le letture animate e il laboratorio creativo tematico allestito per fanciulli dai 3 ai 5 anni.

La “Festa di primavera” (5-8 anni) fiorirà puntualmente martedì 21 marzo, nella sede del Castello alle ore 17, dove allo stesso orario di sabato 15 aprile sarà inscenata “La notte dei pupazzi in biblioteca!”. Di cosa si tratta? Per la spensierata circostanza i partecipanti (età 3-6 anni) potranno trascorrere magiche avventure notturne in compagnia dei propri pupazzi o peluche preferiti, da consegnare il giorno precedente al medesimo orario. Il programma primaverile si completa con quattro laboratori per utenti in età, globalmente, dai 3 sino ai 10 anni. Nell’ordine: “Coloriamo la Pasqua” e “Archeo-Giocando” alle ore 17 dei sabati 8 e 29 aprile, entrambi nella sezione del Parco dell’Umanità. Le parole che ci chiamano” con originali esperienze di Caviardage e “La mia prima rilegatura” dedicata al riuso creativo di legatoria, aspettano invece i partecipanti alle ore 17, rispettivamente, dei mercoledì 12 e 26 aprile presso i locali del Castello. Tutte le iniziative elencate prevedono la prenotazione obbligatoria. Fanno eccezione: Il “Viaggio nelle parole” (richiesta, però, l’iscrizione) e l’incontro con lo scrittore Amore, con ingresso libero.

Nel programma allegato ulteriori dettagli. Per info e prenotazioni telefonare al numero 0883 578646 oppure inviare una mail a [email protected].