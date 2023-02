“Gli elaborati rivelano profondità di pensiero, proprietà nel linguaggio creativo, brillanti doti di critica introspettiva, padronanza delle tecniche artistiche adoperate. Nei contenuti traspare l’interesse giovanile ai temi dominanti della società odierna, chiamata a misurarsi con le incertezze del futuro ricorrendo soprattutto alla forza dei valori democratici più alti”.

È questa la riflessione del vice Sindaco di Barletta, Giuseppe Dileo, nel giorno della premiazione, avvenuta stamane nell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Cassandro – Fermi – Nervi” di Barletta, dei vincitori del 7° Concorso artistico/letterario “Le nostre sfide”, a cura della Biblioteca comunale “Sabino Loffredo”. Un evento tradizionalmente inserito nel cartellone delle iniziative promosse dall’Ente civico per rievocare la Disfida del 1503.

Intervenuti alla cerimonia anche l’Assessora agli Affari Generali e Servizi istituzionali Anna Maria Scommegna, il Dirigente del Settore Cultura Savino Filannino, il Presidente della VIII Commissione consiliare permanente Cultura e Pubblica Istruzione Ruggiero Fiorella, la Dirigente scolastica Annalisa Ruggeri e il regista Francesco Gorgoglione.

Aperta alle scuole primarie (classi V) e secondarie di primo e secondo grado cittadine, del territorio provinciale e dei Comuni di origine dei Cavalieri della Disfida, l’iniziativa intende avvicinare i giovani al civismo e alla tutela del patrimonio identitario della propria terra, invitandoli altresì a trasferire, adattandole in chiave figurativa, grafica, poetico o narrativa, le caratteristiche di Ettore Fieramosca e dei suoi coraggiosi 12 condottieri. “Questo concorso è in perentoria ascesa – dichiara l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli – sia perché celebra con originalità un momento simbolo della storia cittadina interagendo con l’universo scolastico, sia perché concede una prospettiva privilegiata sulla realtà adolescenziale che invoca spazi e opportunità per liberare, costruttivamente, l’impulso del talento che nel nostro ruolo istituzionale siamo lieti di premiare e incentivare”.

I 270 elaborati pervenuti (15 video, 96 disegni e 159 scritti) sono stati valutati da una Commissione presieduta da Alfredo Basile, già dirigente scolastico, affiancato dall’attore e regista Francesco Delvecchio, dal responsabile della biblioteca comunale “Loffredo” Emanuele Romallo e dalla giornalista Floriana Tolve. Il giudizio è stato improntato ai criteri di autenticità ed originalità dei lavori, ma anche sul valore e sulla forza del messaggio trasmesso. In palio ai primi tre classificati per ogni grado di istruzione (scuole primarie, secondarie e superiori) buoni per l’acquisto di libri e materiale didattico, diplomi e targhe commemorative per le menzioni speciali, attestati di partecipazione.

I migliori tre classificati per le scuole elementari sono risultati, nell’ordine, Antonio Riccardi e Giulia Sicolo (5B) e Andrea Maria Piazzolla (5A), tutti frequentanti l’Istituto Comprensivo “D’Azeglio – De Nittis” di Barletta. Per le scuole medie si è affermata Irene Manna (3a C “Renato Moro” di Barletta). Seconda Giulia Cassatella (1a A “De Nittis” di Barletta), seguita da Isabella Frisario (3a F “Baldacchini” di Barletta). Due menzioni speciali attribuite alla classe 1a F della “De Nittis” di Barletta. Menzioni anche per Lucia Noemi Discanno (2a A “Fieramosca” di Barletta), Luisa Zhang (3a E “Renato Moro” Barletta) e per le classi 1a e 2a B dell’istituto “Fabriani Magarotto” di Roma, per l’occasione odierna collegate via web con l’Istituto “Cassandro – Fermi – Nervi”.

Per le scuole superiori, infine, sul gradino più alto del podio, ex aequo, Mariaurora Doronzo e Valeria Cristina Giaquinto, rispettivamente delle 3a A e 5a C del Liceo Classico “Casardi” di Barletta. Al secondo e terzo posto, nell’ordine, Ruggiero Parente (5a D Istituto Tecnico “Cassandro – Fermi – Nervi” di Barletta) e Fabiana Modugno (3a C Liceo Scientifico “Cafiero” di Barletta).