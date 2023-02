L’Orchestra Soundiff torna in scena sabato 18 febbraio con l’imperdibile concerto dal titolo “Notte di Luce – Percorso musicale in 10 quadri” diretta dal M° Federico Longo. Come di consueto, l’evento si svolgerà presso l’Auditorium del Laboratorio Urbano GOS di Barletta, con porta alle 18.30 e inizio alle ore 19.00.

“Notte di Luce” rappresenta un vero e proprio percorso musicale, suddiviso in 10 Quadri per orchestra di archi, pianoforte, clarinetto e violino. L’evento rappresenta per gli spettatori un’occasione irrinunciabile per trascorrere una serata all’insegna delle emozioni che solo la musica è in grado di trasmettere.

Le musiche originali del M° Federico Longo sono state concepite appositamente per un evento tenutosi a Cremona il 21 giugno del 2020 ed andato in onda su Rai 1 il 30 agosto successivo, durante il periodo pandemico. Il significato intrinseco del titolo infatti rimanda ad una metafora del trionfo sul buio, in una città simbolica per la storia della musica.

Il M° Longo è attivo sia come compositore che come direttore d’Orchestra; oltre all’evento sopracitato infatti, ha presentato l’opera musicale site specific “VIBR.ID” su commissione di Galleria Borghese e in entrambe le occasioni ha collaborato con solisti internazionali quali la pianista Anna Fedorova e il clarinettista Alessandro Carbonare.

La sua carriera musicale si realizza sia a livello nazionale, presso il Teatro dell’Opera di Roma e il Teatro Comunale di Bologna, che a livello internazionale, presso la Philharmonie di Berlino e l’Opera House di Sydney, con il ruolo di Direttore d’Orchestra.

L’Orchestra Soundiff continua ad essere protagonista indiscussa della rassegna: già nota al pubblico, fondata nel 2013 a Barletta dalla prof.ssa Maria Rita Lamonaca, è il primo network giovanile di musicisti pugliesi e costituisce la prima esperienza di Orchestra Giovanile Pugliese, un’etichetta indipendente autonoma; si occupa infatti di promuovere e organizzare numerosi concerti, laboratori musicali presso le scuole ed eventi musicali che hanno avuto riconoscimenti importanti dalla stampa locale e dalla critica.

Si ricordano infine i prossimi eventi che si terranno nel mese di marzo: sabato 11 con “A la maniere de… Mozart”, protagonista Orchestra Soundiff diretta dal M°Grazia Bonasia e sabato 18 “Suonare l’Opera”, Ensemble di Fiati Soundiff diretto dal M° Salvatore Pirolo.

Ingresso concerto 5 euro, Laboratorio Urbano GOS – Viale Marconi n°41 Barletta. Informazioni e prenotazioni al 3247994620