Giuseppe Carli nacque a Barletta il 16 febbraio 1896. Nel 1915, allo scoppio della prima guerra mondiale, Giuseppe lascia il liceo classico e si arruola volontario nel 12° Reggimento dei Bersaglieri . Il 1 giugno dello stesso anno, durante un assalto sul monte Mrzlivrk (Slovenia), il caporale Carli muore durante un assalto. A seguito dei diversi combattimenti le sue spoglie non furono più ritrovate.

Carli verrà decorato con la Medaglia d’Oro al Valore Militare.

L’Anmig (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra) e l’ANCR (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci) sezione Barletta, sono tra le poche associazioni presenti in città a preservare e tutelare la memoria storica dei combattenti barlettani delle due guerre mondiali, in occasione del compleanno del caporale Carli hanno commemorato il bersagliere barlettano: Il 16 febbraio una delegazione delle due associazioni con a capo il presidente Ruggiero Graziano, in compagnia del Generale di Brigata Gaetano Carli, pronipote della Medaglia d’Oro, alla presenza dell’assessore Stella Mele, con entrambi i due vice presidenti delle suddette associazioni, Francesco Altomare e Giusepppe Caggia, hanno ripulito a proprie spese la lapide posta davanti la casa natale del bersagliere Carli, in via Roma 124, dopo il deturpamento causato da un precedente incendio.

L’assessore Mele ha espresso compiacimento per il bel gesto di salvaguardia di un bene lapideo importante che testimonia l’attaccamento e l’amor Patrio dei cittadini Barlettani. Il Generale Carli ha espresso commosse parole di ringraziamento alle associazioni per la continua cura della lapide e della memoria del prozio Giuseppe.

In seguito, la delegazione assieme al Presidente Regionale ANMIG Puglia, avv. Nicola Bufi, è stata accolta in Prefettura da S.E. dott.ssa Rosanna Riflesso, dove si è giunti ad un futuro accordo di collaborazione tra le associazioni ANMIG/ANCR e Istituzioni, anche in occasione della prossima conferenza che si terrà presso la Sala Rossa “V.Palumbieri” del Castello di Barletta per l’ottantesimo anniversario della Guerra di Liberazione che vide come protagonista un altro Barlettano Ettore Fucci pluridecorato al Valor Militare.

Dopo un colloquio durante il quale si è parlato della breve vita del bersagliere Carli, della storia delle due associazioni e dei futuri progetti, il presidente Graziano ha donato alla dott.ssa Riflesso una medaglia commemorativa del 80° anniversario della Guerra di Liberazione coniata per l’occasione.