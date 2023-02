“Accogliamo con piacere e soddisfazione la decisione di Santa Scommegna di aderire al PD. Una decisione, presa in occasione del congresso del Pd – questa è la nota diffusa dalla capogruppo del PD in Consiglio comunale, Rosa Cascella annunciando un passaggio che noi avevamo già anticipato – che rafforza la rappresentanza e l’autorevolezza del nostro partito in consiglio comunale e nel territorio cittadino e provinciale. Le competenze tecniche, la lunga esperienza professionale, all’interno della macchina amministrativa, sono risorse importanti che oggi Santa Scommegna mette a disposizione del PD. Al nostro partito, la maggior forza di opposizione e l’unico vero partito strutturato, spetta il compito, impegnativo ma essenziale, di fare da argine, come opposizione, alla attuale amministrazione Cannito, alla sua maggioranza litigiosa e inconcludente. Ma soprattutto di cominciare a costruire, a partire dalla nostra comunità, il Partito democratico, le condizioni per una alternativa seria e affidabile che riporti al governo una classe dirigente autorevole e una visione di città moderna e progressista. Benvenuta dunque a Santa Scommegna: continuiamo a lavorare per restituire un futuro degno a Barletta e ai Barlettani”.