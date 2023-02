Novanta minuti, quelli in programma nel week-end, e poi ne mancheranno altre dieci. Ci sono ancora 33 punti in palio per le 18 protagoniste del girone H di serie D. Nessun verdetto cristallizzato, dunque. Tutto può ancora succedere, sia in testa che in coda. Ci sperano, nella lotta per la vittoria finale del campionato, diverse compagini pugliesi: Nardò e Barletta, in particolare, Brindisi, Team Altamura e Casarano più in generale. Barletta, reduce da quattro pareggi nelle ultime cinque esibizioni, che deve tornare a vincere per sperare di continuare l’inseguimento alla capolista Cavese, distante al momento quattro lunghezze. Parte con i favori del pronostico la squadra di Francesco Farina nel derby della ventiquattresima giornata contro il Gravina: fischio d’inizio previsto al “Cosimo Puttilli” alle ore 15.30. Occhio, però, alla voglia di riscatto dei murgiani, che hanno bisogno di dare ossigeno al proprio totalizzatore nell’accesissima bagarre per la salvezza diretta e per evitare la retrocessione diretta. Ha un punto in più del Barletta e tre in meno della prima della classe, invece, il Nardò, che ospita al “Giovanni Paolo II” il Gladiator: neretini, per rendimento i migliori del 2023 agonistico, in serie positiva da sei incontri.

CLICCA QUI PER IL SERVIZIO DI TELESVEVA

Non è il miglior momento della stagione, invece, per il Team Altamura, che ha vinto soltanto due delle ultime sei gare ed è reduce dalla sconfitta del “Capozza” contro il Casarano: murgiani impegnati, alle ore 15, al D’Angelo contro un Martina sempre ostico da affrontare, specie quando gioca in trasferta. Alla stessa ora, c’è la capolista Cavese sul cammino di un Fasano che deve ritrovarsi dopo le difficoltà dell’ultimo periodo: biancazzurri che puntano sul sostegno del “Vito Curlo” per andare a caccia di una vittoria che manca da oltre un mese. Devono spingere sull’acceleratore Brindisi e Casarano, abbinate domani a formazioni campane: i messapici ospitano la Nocerina in un “Fanuzzi” chiuso al pubblico per motivi di ordine pubblico, i rossazzurri affrontano in trasferta l’Afragolese (fischio d’inizio alle ore 16 a Cercola). Lotta per altri obiettivi il Molfetta, che deve dare continuità al successo di Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator: è scontro direttissimo al “Paolo Poli” contro il Lavello. A completare il programma della domenica, poi, il derby di Basilicata tra i padroni di casa del Matera e il Francavilla in Sinni.