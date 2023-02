Riportiamo la segnalazione di una nostra attenta lettrice riguardante il “Parco Pietro Mennea” e precisamente il suo piccolo parco giochi. Già questi spazi attrezzati con giochi all’aperto per bambini scarseggiano in città, per cui ci uniamo all’appello per una migliore manutenzione dell’area:

“Buongiorno, segnalo il pericolo e la rottura dello scivolo per bambini sul lungomare Pietro Mennea angolo via San Samuele vicino benzinaio Tamoil. Sia l’unico scivolo presente è stato divelto, sia il dondolo ha una molla pericolante e pericolosa. Se fosse possibile aggiungere qualche giostrina non rotta per bambini sarebbe gradito, data la assenza di servizi per famiglie in zona. Cordialmente, una cittadina”.