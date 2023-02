Dopo il successo inaugurale del primo appuntamento di domenica 12 febbraio, con la masterclass tenuta dal M° Giovanni Salvatore e il concerto che ha visto protagonista l’incredibile energia del Sol Duo, domenica 26 febbraio torna in scena la musica contemporanea presso il Laboratorio Urbano GOS.

Ha inizio alle ore 15.00 la masterclass “Mini Line- Array: concetti e applicazioni” a cura del M° Laviero Salvia, i cui studi privati si sono concentrati in principio sulla Fisarmonica per poi dedicarsi alle tastiere elettroniche, partendo dai vecchi sintetizzatori monofonici sino ad arrivare ai moderni sequencer digitali. Salvia si appassiona dunque alle nuove tecnologie digitali, cominciando a seguire tecnicamente gruppi tra cui i Casadei, Cabarettisti di “Zelig”, Fiordaliso, Leali, Mietta ed altri artisti del panorama italiano.

La masterclass quindi si articolerà partendo da come e dove posizionare un impianto “LineArray “di piccole e medie dimensioni in Teatri, Auditorium e sale da concerto, soffermandosi sulle differenze (acustiche e proiezione sonora) tra l’impianto tradizionale ed il Line Array, descrivendo i sistemi Line Array della serie KR (Pinnacle K-Array), nonché le loro caratteristiche e il loro comportamento. Si concentrerà inoltre sulla risposta in frequenze specifiche (della serie K-Array), sulla rappresentazione degli Schemi e diagrammi polari (alcuni Array famosi) e sull’ascolto di strumenti e generi diversi musicali (Rock – Jazz – Pop – Classica). Si prosegue con l’ascolto di strumenti e generi diversi musicali (Rock – Jazz – Pop – Classica) e con una discussione approfondita sulla diversità di configurazione e gestione degli impianti poggiati e sospesi; infine si concluderà con la differenza di riproduzione voci con diversi tipi di microfoni (dinamici e condensatori) con cavo e wireless e con la disposizione dei musicisti per concerto finale (Line check e Sound check).

A seguire, con porta alle ore 18.45 e inizio alle ore 19.00, l’imperdibile concerto “Evergreen Piano”: Simone Cimino, in qualità di pianista, condurrà gli spettatori attraverso un viaggio musicale leggero ed armonioso, passando anche per sonorità elettroacustiche e sperimentali. L’incedere dolce, ma allo stesso tempo deciso dei tasti del pianoforte, ripercorrerà le orme di alcuni brani evergreen della musica pop/rock italiana ed internazionale, da Lucio Dalla a Louis Armstrong.

Il M° Laviero Salvia presenzierà alla regia del suono insieme al M° Nicola Monopoli, ospite indispensabile di questo progetto musicale, che si occuperà del Live electronics.

Quota singola Master + Concerto: 10 euro

Ingresso Concerto: 5 euro

Presso Laboratorio Urbano GOS – Viale Marconi n°49 Barletta

Informazioni e prenotazioni al 3247994620