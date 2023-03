Poco dopo le 18,45 è stato dichiarato il fine servizio per tutti i volontari attivati per l’assistenza alla popolazione questo pomeriggio a seguito della fuga di gas nel quartiere Settefrati, all’incrocio fra via Scommegna e via Canne. Oltre a vigili del fuoco, polizia locale, tecnici Italgas e tutte le forze dell’ordine, all’opera anche i volontari delle Misericordie di Puglia coordinati dalla sala operativa di Area Emergenze.

Attivato anche il modulo Dis.Evac, per consentire l’evacuazione assistita dei soggetti più fragili ed in particolare non autosufficienti o allettati. Diversi gli interventi svolti in supporto delle autorità cittadine e con la collaborazione della Croce Rossa di Barletta e di altre associazioni di protezione civile. Preziosa l’attività della Misericordia barlettana al cui fianco sono giunti anche i volontari giallociano provenienti da Andria, Molfetta, Trani e Canosa.